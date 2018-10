Algérie: Hadj 2019 - Début des inscriptions au tirage au sort le 18 octobre

- Pour La femme souhaitant s'inscrire avec un Mahram légal, il est exigé que le lieu de résidence doit être la même commune et l'inscription faite via le même moyen (Internet ou la commune).

Le ministère précise que la participation au tirage au sort implique le renseignement du formulaire mis à la disposition de tout citoyen âgé de 19 ans et plus à la date de l'inscription suivant les conditions ci dessous:

Alger — Les inscriptions au tirage au sort pour l'accomplissement du Hadj au titre de l'année 2019 débuteront le 18 octobre en cours et se poursuivront jusqu'au 07 novembre prochain, a annoncé lundi le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire dans un communiqué.

