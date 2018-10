Algérie: Prise en charge à 100% de l'achat de médicaments de tous les salariés

Le même responsable a tenu à rassurer les malades, relevant que les mesures nécessaires ont été prises et que "d'ici un mois ou deux il n'y aura plus de problèmes sachant que les avenants ont été signés jusqu'au 31 mars. Les professionnels de la santé ont listé les produits en rupture de stock ou en insuffisance d'approvisionnement".

"La tutelle a procédé à des inspections pour situer les raisons et inciter les producteurs à assumer leurs responsabilités", a-t-il précisé, avant d'annoncer la mise en place d'un nouveau portail internet permettant au pharmacien, quel que soit l'endroit où il se trouve, de signaler les médicaments en rupture ou en voie de rupture dans le but, de permettre au ministère de prendre ses dispositions.

Il a souligné que la SAGPS, organisme public, regroupant dans son conseil d'administration l'"ensemble des sociétés d'assurance et de réassurance, signera des conventions avec les mutuelles et les entreprises pour la mise en œuvre de cette mesure de prise en charge à 100%".

"Jusque-là les salariés n'étaient pris en charge qu'à hauteur de 80%, les 20% restants devant être pris en charge par la SAGPS et ce, contrairement aux retraités, les malades chroniques et les démunis qui bénéficient d'une couverture à 100%", a expliqué le président du CNOP, Lotfi Benbahmed.

La convention a été signée par le directeur général de la SAGPS, S. Atroune et M. Benbahmed en présence du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbalaoui, à l'occasion des 8èmes rencontres internationales de pharmacie d'Alger qui se tiennent au Centre internationale des conférences (CIC).

