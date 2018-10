Algérie: Le président Bouteflika distingué par Afripol pour ses efforts en matière de paix

A cette occasion, les responsables des dispositifs de la police africaine ont salué "les efforts consentis par l'Algérie pour appuyer le mécanisme Afripol et faire aboutir ses missions de façon à faire régner la sécurité et la paix en Afrique.

Cette distinction, qui a été reçue au nom du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a été remise par le président de l'Assemblée générale d'Afripol, le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), le Colonel Mustapha El-Habiri lors des travaux de la deuxième assemblée générale d'Afripol, en présence du Commissaire à la paix et la sécurité du l'Union africaine, Smail Chergui et du Secrétaire général de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), Jurgen Stock.

- Le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika a été distingué, lundi à Alger, par le mécanisme de coopération policière africaine (Afripol) "en guise de reconnaissance pour ses efforts visant à faire régner la paix et la sécurité dans le continent africain et son attachement à son développement".

