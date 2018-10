Algérie: Aller vers l'économie verte pour un développement durable, une nécessité pour préserver l'environnement

Relizane — Les participants au premier colloque national sur l'environnement et le développement durable ont insisté, dimanche à Relizane, sur la nécessité de se diriger vers l'économie verte pour réaliser un développement durable et préserver l'environnement.

Initiée par l'institut des sciences appliquées, sciences de la nature et vie du centre universitaire "Ahmed Zabana" de Relizane, cette rencontre a été mise à profit par les participants pour soutenir que le développement durable nécessite la transition vers une économie verte basée sur des projets amis de l'environnement et de la nature et utilisant les énergies renouvelables et propres.

Nawal Zerrouki de l'Université d'Oran a appelé, dans sa communication, à la gestion qualitative des déchets se concentrant sur le tri sélectif et la création de centres permettant la récupération et la valorisation des déchets, soulignant que les déchets solides sont une matière première pour différentes activités économiques (agricole, artisanale et industrielle).

Khelladi Mederbal de l'université de Tiaret a mis en exergue, dans sa communication sur "l'information géographique et le développement durable", l'importance d'intégrer les nouvelles technologies de numérisation aux systèmes d'informations géographiques en développement durable en vue d'améliorer les compétences industrielles et agricoles dans chaque région.

"Les systèmes d'information géographique (SIG) aident à répondre à de multiples questions sur le mode agricole, les récoltes, les prévisions de production et autres données", a-t-il souligné.

Les débats ont porté sur le traitement et la valorisation des déchets et l'importance de l'économie verte et son rôle dans le développement durable.

Cette rencontre a enregistré la participation de représentants de plusieurs instituts et centres liés au développement durable dont l'Institut national de recherche agricole, l'Institut national de recherche forestière, le Centre de recherche scientifique et technique des zones arides, l'Agence nationale des déchets, l'Agence nationale du changement climatique, le Centre national de développement des ressources biologiques et l'Observatoire national de l'environnement et du développement durable, ainsi que la maison de l'entreprenariat du centre universitaire de Relizane.