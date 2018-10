Madagascar: Banque mondiale - L'inclusion financière nécessite 45 millions de dollars

La représentante de la Banque Mondiale veillera à l'utilisation à bon escient du financement.

Affichant des performances minimes, l'inclusion financière est pourtant un gage de développement d'un pays. Des efforts doivent être entrepris en ce sens.

Faible, le taux d'inclusion financière annoncé depuis ces dernières années s'élève à seulement 29%. Ce chiffre représente le pourcentage des adultes ayant accès aux services financiers formels. Dans l'optique d'améliorer cette situation, le Projet d'Inclusion Financière de Madagascar (PIFM) a été lancé officiellement la semaine dernière dans les locaux de la Banque Mondiale Anosy. Le but du projet étant évidemment de promouvoir l'inclusion financière des individus et des micros, petites et moyennes entreprises ou MPME. « il entre dans le cadre de la Stratégie Nationale de l'Inclusion Financière de Madagascar (SNIM), une stratégie qui se décline en trois axes notamment l'éducation financière, l'accès aux services financiers ainsi que du renforcement des politiques et du cadre légal pour l'Inclusion financière à Madagascar », souligne Falihery Rajaobelina secrétaire général du ministère des Finances et du Budget.

La mise en œuvre du projet favorisera, de ce fait, l'accès à des services financiers adaptés, diversifiés pour les particuliers ainsi que pour les MPME qui en sont les principaux bénéficiaires. Au secrétaire général du ministère des Finances et du Budget Ce dernier de rajouter que « l'inclusion financière se présente comme l'un des facteurs essentiels à la réduction de la pauvreté et à la croissance économique d'un pays. A ne mentionner que le taux de 41% des adultes malgaches qui sont exclus des services financiers ou encore 29% ont accès aux services formels, 17% ont recours aux nouveaux types de services comme le mobile-banking et 30% préfèrent opter pour les services financiers informels ».

Stratégie

Afin de consolider ce projet, une unité d'exécution sera mise en place dont la mise en œuvre des activités y afférentes se fera par le biais d'un financement accordé par la Banque Mondiale à hauteur de quarante millions de dollars américains. Par ailleurs, le PIFM ambitionne d'augmenter le taux d'inclusion financière à hauteur de 15% d'ici quatre ans selon les objectifs de la Stratégie nationale de l'inclusion financière de Madagascar (SNIM). Cependant, de nombreux efforts restent à faire pour le développement du secteur des finances à Madagascar, si l'on considère que seulement 5% de la population sont bancarisés.

Pour ce faire, de multiple programme étatique doit être renforcé à l'image de l'analyse de la demande et des offres financières, la promulgation de la loi sur la monnaie électronique qui vise la protection des consommateurs, la nouvelle loi sur le micro finance adoptée en décembre dernier et qui, a été concoctée avec le secteur privé, les partenaires techniques et financiers, la Banque Centrale de Madagascar (BFM) et les autres acteurs de la promotion de l'inclusion financière, met en exergue l'amélioration de l'épargne, des offres de crédits, des systèmes de paiements, de l'assurance et surtout de la protection des consommateurs