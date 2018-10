Maroc: Levée de boucliers contre la fracturation hydraulique

La CMJC se dresse contre le gaz de schiste

La Coalition marocaine pour la justice climatique (CMJC) est sur le qui-vive ! Et pour cause, les dossiers à défendre s'avèrent de plus en plus nombreux, au moment où la prise de conscience des questions environnementales ne suit pas réellement les slogans scandés haut et fort, ici et là, dans le Royaume. Le dernier cri, et non des moindres de la CMJC, est celui concernant le recours de plus en plus récurrent au gaz de schiste. Une implication forte et active sur des dossiers d'un intérêt planétaire.

Par voie de communiqué, la Coalition et ses composantes, organisations, réseaux, et différentes dynamiques, genre, jeunes, syndicats et mouvement environnemental, se sont joints récemment au mouvement global contre le gaz de schiste et le fracking. Sur Facebook, le hashtag, #GasdownFrackdown, est actuellement en progression parmi les militants pour un environnement sain. L'objectif est bien évidemment de «dénoncer les dangers de la fracturation hydraulique (extraction non conventionnelle de pétrole et de gaz), qui comporte de sérieux risques pour les populations locales, pour notre santé, notre eau, notre faune, qui détruit nos paysages et contribue au changement climatique et à ses conséquences désastreuses ».

Sans aucun doute, le dernier rapport du GIEC est tombé à point nommé et a sonné à nouveau l'alarme, avec force. Si le réchauffement climatique venait à dépasser +1,5 °C, les conséquences, tant pour la vie sur terre que pour la santé de nos économies, seraient sévères. Les politiques occidentaux comme ceux du reste du monde ne prennent toujours pas au sérieux ces menaces et continuent de faire de cette question vitale un sujet de simples discussions et de négociations !

Du côté des activistes et altermondialistes, il va falloir agir vite, très vite même, la menace étant impérative. Pour préserver l'avenir de l'humanité, il faudra une transition rapide et de grande portée en matière d'énergies, d'usage des sols, de transports, bâtiments et systèmes industriels, renchérit encore le communiqué de la Coalition. En tête des consignes urgentes, la nécessité d'arrêter immédiatement toute exploitation de l'énergie fossile et de développer de plus en plus les énergies renouvelables.

Pour ce, il faudra aussi contrer les différents lobbys de l'énergie non conventionnelle qui continuent à présenter le gaz de schiste comme un mythe alternatif de l'énergie.

Ce n'est donc plus un secret, les dangers de la fracturation hydraulique pour extraire le gaz de schiste ne sont plus à démontrer, c'est la destruction de l'environnement et le réchauffement climatique, c'est la pollution des eaux et la séquestration des terres, la faillite de l'agriculture et la mise en danger de la vie, de la faune et de la flore.

La Journée mondiale contre la pollution, célébrée le 13 octobre 2018, a été l'occasion pour la Coalition marocaine pour la justice climatique de saluer l'initiative «#GasdownFrackdown», mais aussi de souligner « en tant que groupe local, notre opposition à la fracturation hydraulique et nous réitérons notre position contre toutes les énergies fossiles, qu'elles soient conventionnelles ou non conventionnelles».

En guise de mobilisation, la CMJC appelle la société civile à œuvrer au sein de ce mouvement mondial contre la fracturation hydraulique qui ne cesse de prendre de l'ampleur, contre les gouvernements, les industriels et les géants de la pétrochimie et les banques qui les financent, pour stopper la destruction de la planète. Il en est temps d'ailleurs !