Mali: Banques - La problématique du financement des PME-PMI toujours préoccupante

Mettant à profit l'ouverture de l'agence BDM-sa dédiée aux Petites et moyennes entreprises et aux Petites et moyennes industries (PME-PMI), le représentant de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Mali (CCIM) a soulevé la problématique liée à l'accès au crédit bancaire. Pour Abdoulaye Aziz Mariko, cette nouvelle agence va enlever une épine du pied des opérateurs économiques qui ambitionnent d'évoluer vers le formel.

A Bamako comme à l'intérieur de notre pays, l'accès au crédit bancaire devient de plus en plus difficile. Ce, en dépit des mesures visant à promouvoir l'accès au financement des PME-PMI.

Au regard de l'apport de ce secteur dans la création d'emplois et de richesse au Mali , on constate que nombre de porteurs de projets ne savent plus à quel saint financier se vouer pour l'octroi d'un crédit.

Lors de l'ouverture de la nouvelle agence BDM-sa dédiée aux Petites et moyennes entreprises et aux Petites et moyennes industries (PME-PMI), le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali (CCIM) a félicité les responsables de la BDM pour avoir répondu favorablement à l'une des préoccupations majeures des opérateurs économiques qui est la problématique du financement des PME-PMI.

Pour Abdoulaye Aziz Mariko, cette nouvelle agence va enlever une épine du pied des opérateurs économiques qui ambitionnent d'évoluer vers le formel. Il a invité tous les acteurs du secteur privé intéressés à venir avec leurs projets afin de bénéficier de cet accompagnement de la BDM-sa.

Visiblement préoccupé, M. Mariko a encouragé les responsables de la banque dans cette voie pour que les PME-PMI de Bamako ainsi que celles de l'intérieur du pays, puissent bénéficier de financements adéquats afin de booster l'économie nationale au profit de tous.

En attendant d'apporter une réponse adéquate à l'accès au financement bancaire, la situation demeure préoccupante.

Même si, dans sa récente lettre de mission, le président de la République a exhorté le gouvernement à poursuivre l'appui aux petites et moyennes entreprises, la promotion du commerce, la restructuration et la mise à niveau des entreprises industrielles.