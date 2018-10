Cote d'Ivoire: Elections locales 2018/Bédié - « Je m'étonne de l'immixtion du chef de l'Etat dans les décisions de proclamation...»

document

Mesdames et Messieurs les Invités

Chers Congressistes et Chers Compagnons

Nous voilà à la fin des travaux de nos assises du 6ème Congrès Extraordinaire du PDCI-RDA qui consacre notre marche harmonieuse vers 2020. Avant de continuer mon propos, je voudrais adresser mes vives félicitations à tous nos élus lors des élections municipales et régionales du 13 octobre 2018. Je dénonce les violences, le braquage et les tentatives d'inversion de certains de nos résultats brillamment obtenus ; notamment dans les communes du Plateau, de port-Bouët, de Grand-Bassam et dans les régions du Gontougo, de l'indenié-Djuablin et du Loh-Djiboua.

Par ailleurs je condamne les morts d'hommes consécutives aux violences perpétrées lors de ces scrutins. Je m'étonne de l'immixtion du chef de l'Etat dans les décisions de proclamation des résultats des élections.

Je remercie l'ensemble des Congressistes, pour l'adoption des résolutions, telles que rappelées dans le Communiqué final. Cela traduit bien notre engagement à œuvrer au sein du PDCI-RDA dans la cohésion, la paix et la fraternité. Il s'agit pour nous, membres statutaires du Congrès, à faire triompher notre idéal sociétal qui est de contribuer, par la politique, au raffermissement des liens entre les militants du PDCI-RDA et les ivoiriens et ivoiriennes des autres partis politiques épris de paix, de justice et d'égalité pour assoir et consolider ensemble une Côte d'Ivoire rassemblée, réconciliée et pacifique.

Cet idéal sociétal doit être poursuivi, vaille que vaille, en mémoire de l'action politique et publique de Félix HOUPHOUET-BOIGNY.

Chers Congressistes,

Nous devons poursuivre la modernisation de notre Parti, dans la ferveur et la fraternité car nous avons l'impérieux « devoir d'assumer notre destin et notre place parmi les organisations politiques nationales », comme je l'affirmais en 1996, lors de la célébration du cinquantenaire du PDCI-RDA. J'adresse mes chaleureuses félicitations à tous les responsables des comités, aux secrétaires généraux de section, aux vaillants et intrépides militants de base et sympathisants de notre grand Parti. Vous convenez avec moi que la marche harmonieuse du PDCI-RDA vers l'objectif majeur de la reconquête du Pouvoir d'Etat en 2020, nécessite la redynamisation de nos structures de base.

A cet effet, je m'engage, très bientôt, à instruire le Secrétaire Exécutif du PDCI-RDA, Chef du Secrétariat Exécutif, à l'effet de redimensionner lesdites structures. Les élections municipales et régionales du 13 octobre 2018, ont révélé l'attachement de plus en plus croissant d'un plus grand nombre d'Ivoiriens au PDCI-RDA, démontrant ainsi le rejet du Parti Unifié par nos bases.

Je voudrais aussi indiquer que les dispositions seront prises pour l'organisation et la tenue de la Convention du PDCI-RDA au cours de l'année 2019, pour le choix d'un militant actif de notre Parti comme candidat du PDCI-RDA, à l'élection présidentielle d'Octobre 2020.

Chers Congressistes,

En votre nom et à mon nom personnel je tiens à réitérer mes remerciements à tous invités et la presse nationale et internationale qui ont fait le déplacement de Daoukro.

Chers Congressistes

Que puis-je vous dire de nouveau, avant de lever la séance des travaux du 6ème Congrès Extraordinaire. Sinon que « de vous exhorter à être des militants courageux dans toutes les circonstances de la vie et de la marche de notre parti ». Ainsi, comme je l'ai toujours affirmé, « nous serons à la hauteur de notre mission, en nous rassemblant pour faire vivre notre parti, le moderniser, l'ouvrir aux autres, en améliorant chaque jour son fonctionnement et ses capacités de mobilisation dans l'union et la discipline.

C'est sur ces mots pleins d'espoir et d'espérance que je voudrais m'arrêter et déclarer clos les travaux du 6ème Congrès Extraordinaire du PDCI-RDA et souhaiter bon retour en famille à tous les Congressistes.

Vive le PDCI-RDA pour que Vive une Côte d'Ivoire Réconciliée, rassemblée et Pacifique.

Je vous remercie et à très Bientôt.

Fait à Daoukro, le 15 Octobre 2018

Henri KONAN BEDIE

Président du PDCI-RDA