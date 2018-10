Mali: Coopération - Le Japon équipe les forces de sécurité du pays

C'est le ministre de la Sécurité et la Protection civile, général Salif Traoré, qui a reçu les clés des véhicules des mains du chargé d'affaires de l'ambassade du Japon au Mali, Shigeru Kondo. Cet appui matériel s'inscrit dans le cadre du Programme de développement économique et social du Mali.

La coopération entre le Mali et le Japon va au-delà de l'assistance humanitaire. Ainsi, une remise de don de moyens roulants aux forces de sécurité s'est déroulée, la semaine dernière à Bamako. Composés de 12 Toyota Puck Up et 24 motos, ces équipements ont coûté environ 336 millions de FCFA.

