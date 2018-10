Burkina Faso/Botswana: Zèbres du Botswana # Etalons - Rééditer le galop de Ouagadougou

Au Burkina Faso, les ministres de la Défense, de la Sécurité et des Affaires… Plus »

On doit prendre des points aussi bien sur nos bases qu'en dehors. Même si le temps de récupération a été court, avec les hommes qu'on a, on doit être en mesure de nous imposer».

«Mentalement on est dans de bonnes dispositions pour aller chercher la victoire, car nous sommes arrivés très tôt au Botswana. On a confiance à notre équipe, car nous avons de bons compétiteurs», a souligné Blati Touré ;

Le plus important était la récupération physique, et à ce propos, l'équipe a quitté la capitale burkinabè juste après le match du 13 dernier.

