Ile Maurice: Demande d'injonction de Me Ramchurn - L'affidavit du Bar Council attendu le 31 octobre

Le Bar Council et la Mauritius Bar Association (MBA) ont objecté à la demande d'injonction de Me Navin Ramchurn. Celui-ci avait fait cette demande pour empêcher qu'il soit suspendu en tant que membre du barreau. L'affaire a été appelée hier, lundi 15 octobre, devant le juge en chambre de la Cour suprême. Les parties défenderesses ont demandé un renvoi pour déposer un affidavit afin de répondre à l'avocat. Elles devront le faire le mercredi 31 octobre.

Pour sa part, dans son affidavit Me Ramchurn avait expliqué avoir reçu une lettre du Bar Council lui disant que des plaintes ont été déposées contre lui par ses anciens clients, Jean Lewis Potiron and le Dr Rajendr Jeetun. «J'ai comparu devant un comité en 2014, lequel était composé de deux membres et j'avais maintenu n'avoir en aucun cas violé le code d'éthique des avocats. Les deux clients avaient retiré leur plainte contre moi, où ils me reprochaient de n'avoir pas fait mon travail correctement, en tant que leur homme de loi», a précisé Me Ramchurn.

Toutefois, il allègue que le secrétaire de l'Ordre des avocats, Me Yahia Nazroo, aurait donné des instructions au Chief Executive Officer de la MBA de ne pas accepter le «membership fee» de Me Navin Ramchurn. Pour l'homme de loi, ce serait un acte injuste, discriminatoire et illégal, car il réitère être toujours membre du barreau. «Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas été suspendu en tant qu'avocat, quoique le Bar Council ait référé l'affaire à la Cour suprême.»

Me Navin Ramchurn a également soutenu, dans le document, avoir reçu une autre lettre, datée du 25 septembre, dans laquelle l'Ordre l'informe qu'il n'est plus membre de la MBA et qu'il n'est plus éligible à pratiquer comme avocat. Un autre point avancé par le Bar Council : l'avocat a été déclaré banqueroute par la division commerciale de la Cour suprême, en 2014. Contestant ces points, l'avocat Ramchurn avait ainsi demandé une injonction visant à empêcher le Bar Council d'entamer toute procédure qui mènerait à sa suspension.