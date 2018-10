Madagascar: Tennis / Open international BMOI-Air France - Franco Feitt et Richard Girard sacrés en simple

Le troisième set était décisif où les deux joueurs ont livré de beau jeu. Il s'est incliné à la deuxième balle de match après 1 h 45. Du côté des dames, Rachel Girard a pris le dessus sur Nantenaina Ramalalaharivololona en deux sets à un, (2/6 - 6/1 et 6/4). Dans le tournoi des doubles hommes, Jacob Rasolondrazana-Antso Rakotondramanga ont battu leur compatriote Ando Rasolomalala- Miarizo Rakotondramboa en deux sets à zéro, (6/1 et 7/6). Nantenaina Ramalalaharivololona-Zarah Razafimahatratra ont défait les Françaises Rachel Girard-Elodie Busson.

Rideau sur l'édition 2018 du tournoi international de tennis BMOI - Air France 2018, dimanche, sur les courts du Country Club à Ilafy avec les victoires malgaches en simple et étrangère en double. Dans le tournoi du simple, Franco Feitt de l'Argentine et Rachel Girard de France ont été sacrés. Chez les hommes, l'Argentin Franco Feitt s'est imposé face à Antso Rakotondramanga en deux sets à un, (3/6 - 6/4 et 7/5). Pourtant, Antso a enlevé le premier set aisément par 6 à 3. Franco a égalisé et a remporté le second set par 6 à 4.

