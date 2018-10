Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - Le Sud-Est pour la continuité de ses actions

Le couple Rajaonarimampianina accueilli par une foule immense à Manakara.

Trois localités visitées, hier. Il s'agit de Manakara, Farafangana et Vangaindrano . Le marathon électoral continue pour le candidat n°12. Hery Rajaonarimampianina n'a pas ainsi oublié les régions de Vatovavy Fitovinany et du Sud-Est. Lors de ses déplacements, l'ancien Président a été accueilli par une foule en liesse. Les populations de ces trois districts sont pour la continuité des actions de Hery Rajaonarimampianina.

Manakara. Ainsi dans le grand port de Vatovavy Fitovinany, plus précisément à Manakara, la population affirme être témoin des réalisations exemplaires du candidat n°12, qui a été l'unique Chef d'Etat à avoir su rétablir la confiance des bailleurs de fonds et partenaires étrangers à l'égard de Madagascar depuis la crise économique de 2009 jusqu'en 2013. Sa Vision Fisandratana, qui a déjà fait ses preuves à Manakara est pour ces gens, le seul projet de société réellement convaincant. Sur cette lancée, le candidat n°12 a fait savoir qu'il reste déterminé à mener ses projets à terme. « Contrairement à mes concurrents, je ne tiens pas à m'avancer dans de vaines promesses. Toutefois, je puis vous certifier que j'ai trouvé le bailleur qui est disposé à allouer les fonds pour la restauration du port de Manakara et du transport ferroviaire ». En outre, le candidat n°12 a une fois de plus, invité le peuple à privilégier la droiture et à ne pas se laisser embobiner par des promesses mirobolantes formulées par ces candidats qui se prétendent « favoris » dans cette course à la magistrature suprême.

Hery Rajaonarimampianina ovationné par la foule à Manakara

Farafangana. La population de Farafangana n'est pas en reste, elle est entièrement convaincue des réalisations de Hery Rajaonarimampianina dans leur District et croit dur comme fer en la continuité de ces actions si sa Vision Fisandratana vient à être concrétisée jusqu'au bout. Rien que les manifestations de reconnaissance, de gratitude et de soutien dont a fait preuve toute la population de Farafangana, hier, démontrent sans nul doute la confiance et l'espoir qu'elle entretient à l'égard du candidat n°12.

Les porte-paroles des populations ont affirmé, lors du passage du candidat Hery Rajaonarimampianina dans leur District hier, que celui-ci a toujours tenu ses promesses, qu'il ne les a jamais déçus et que ses réalisations bénéficient à tous. Ce fut l'occasion pour le candidat n°12 d'annoncer à la foule qui l'a accueilli dans cette ville, que l'ouverture du transport ferroviaire qui reliera Fianarantsoa à la Région Atsimo-Atsinanana fera partie de ses priorités pour les cinq prochaines années, s'il vient à être réélu. L'objectif de cette énième réalisation est d'insuffler un nouvel élan aux secteurs d'activité des villageois de toutes les localités desservies par cette voie ferrée. De même, Hery Rajaonarimampianina, en réplique directe aux doléances de la population de Farafangana, a fait savoir que le projet de chantier de réfection de la route nationale qui mène vers Farafangana a été engagé par son régime et les fonds avaient été débloqués par l'Etat.

Vangaindrano. Le candidat n°12 Hery Rajaonarimampianina entame sa 2e semaine de campagne électorale hier, lundi 15 octobre, dans le District de Vangaindrano où il a eu la certitude d'acquérir le soutien sans condition de plus de 95% de la population. En effet, les habitants de ce District n'ont pas la mémoire courte pour se rappeler les réalisations de Hery Rajaonarimampianina dans leurs localités et comptent toujours aujourd'hui sur le candidat n°12 de perpétuer ces acquis. Ces gens ne tiennent pas à s'en remettre à un autre candidat pour ces cinq prochaines années. Le candidat n°12, pour sa part, leur a promis de mener à terme tout ce qu'il a entamé et de se mettre immédiatement à l'ouvrage s'il est élu. A Vangaindrano, le candidat n°12 s'est retrouvé hier en terrain conquis. Jeunes, adultes, paysans, partis politiques implantés dans le District, tels que MFM, RPSD et autres, les associations de jeunes de la Région, des notables ainsi que les maires de toutes les Communes du District, entre autres, sont acquis à sa cause.