Madagascar: Technologie - Grand rendez-vous de l'industrie du jeu à Sandton

Les acteurs de l'industrie internationale du jeu se réuniront à l'ICE Africa, les 24 et 25 octobre prochains, au Sandton Convention Centre, en Afrique du Sud.

Selon les organisateurs de la manifestation, 90% de la capacité d'accueil du site est déjà réservée. ICE Africa qui, selon les prévisions de Michael Collins, DG de l'éditeur de logiciels sud-africain Betting Entertainment Technology (B.E.T.), prendra part au « Championnat international des jeux B2B ». Ce salon attire déjà des délégués issus de 91 pays au total, y compris les professionnels du secteur originaires de 25 pays africains. « Nous avons pris la décision d'organiser cet événement à la suite de la demande d'acteurs sectoriels en Afrique, qui souhaitaient que nous produisions et organisions un salon professionnel qui ferait la fierté de l'Afrique. Depuis que nous avons décidé d'apporter la marque ICE sur ce continent, nous avons réellement été encouragés par la réponse extrêmement positive de toutes les parties prenantes, à savoir les fabricants, fournisseurs, régulateurs, journalistes et commentateurs. Alors que la date de la première édition d'ICE Africa approche, tous les indicateurs sont largement positifs, et nous avons bon espoir d'ouvrir un nouveau chapitre dans le développement du jeu vidéo en Afrique », a indiqué Dan Stone, responsable principal du marketing chez Clarion Gaming.

Présentations. Offrant bien plus qu'une exposition traditionnelle, ICE Africa a été conçu pour apporter à la communauté du jeu vidéo une grande variété de contenus captivants, selon ses promoteurs. « L'apprentissage et le perfectionnement sont au cœur de l'expérience ICE Africa. Le canal advance AFRICA crée les conditions pour une réflexion de qualité sur la manière dont le marché africain de demain peut être façonné pour permettre la croissance durable de l'industrie. La plateforme microscope AFRICA propose une série d'ateliers examinant les différentes facettes de l'industrie, tandis que network AFRICA est une série d'avancées de réseau, avec des sessions HIVE uniques, et des tables rondes permettant de créer des liens avec des collègues originaires de tout le continent africain », ont-ils expliqué. Bref, le programme de conférence ICE Africa couvrira un large éventail de thèmes, dont la téléphonie mobile, la loterie, les startups, les investissements et les réglementations, sous la direction d'un panel d'experts internationaux.