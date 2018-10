Madagascar: Journée mondiale de lutte contre la douleur - Opération réussie pour l'inter CLUD

Renforcement. Les étudiants en interne ainsi que les étudiants en paramédicaux ont également eu leurs lots de cadeaux de la journée mondiale de lutte contre la douleur. Une formation sur différents points clés de la prise en charge des malades souffrant de douleurs a été organisée dans le but de renforcer les capacités des bénéficiaires. Mais aussi pour permettre une meilleure prise en charge des malades. Initiative qui est plus que louable, étant donné que « presque les 92% des patients qui viennent auprès du service de l'urgence du CHUJRA, souffrent tous d'une ou de plusieurs douleurs ». La formation s'est dans ce cas axée sur l'évaluation des douleurs ainsi que de la prise en charge des patients. La consultation médicale est un droit de tout un chacun. Droit négligé par beaucoup - par ignorance ou négligence -et qui ne peut pas être jouis tout simplement faute de moyen.

« Beaucoup de nos compatriotes ne décident d'aller chez les médecins que lorsque les douleurs ne sont plus supportables. Ou encore lorsque l'état de santé est critique » s'est indignée la Pr Nicole Rakotoarison. Avant de noter que « cela est tout à fait dommage car il se pourrait que la situation ne soit plus réversible ». Aller chez son médecin lorsqu'une douleur se présente devrait donc être un geste automatique pour éviter que la situation ne s'envenime.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.