Madagascar: Session parlementaire - Vers un absentéisme record à Tsimbazaza et à Anosikely

C'est encore le calme total à Tsimbazaza à une semaine de l'ouverture de la deuxième session parlementaire.

La plupart - pour ne pas dire tous - des députés et des sénateurs se trouvent actuellement sur le terrain de la campagne électorale en train de convaincre les électeurs à voter pour leurs candidats.

La deuxième session ordinaire du Parlement (Assemblée Nationale et Sénat) commencera le troisième mardi du mois d'octobre. Les députés et les sénateurs se retrouveront donc mardi prochain à Tsimbazaza et à Anosikely. Le projet de loi de finances 2019 sera principalement à l'ordre du jour de la session. Mais à une semaine de l'ouverture de cette session budgétaire, bon nombre d'observateurs estiment que cette session battra le record d'absentéisme parlementaire à Madagascar. Et ce pour la simple raison que la plupart des parlementaires - pour ne pas dire tous - sont déjà sur le terrain de la campagne électorale en train de convaincre les électeurs à voter pour leurs candidats. A l'allure où vont donc les choses, le projet de loi de finances 2019 serait mal voté. Ce qui risquerait de compromettre la première année du président de la République élu à l'issue du scrutin du 19 décembre (2ème tour).

Intérims. Après l'accession de Rivo Rakotovao à la présidence de la République par intérim et le « retrait » de Jean Max Rakotomamonjy, qui se porte candidat à l'élection présidentielle du 7 novembre, le Sénat et l'Assemblée Nationale sont actuellement présidés par deux intérimaires : Mananjara Andriambololona à Anosikely et Hary Andrianarivo à Tsimbazaza. Ce sont donc ces derniers qui dirigeront les travaux parlementaires qui débuteront mardi prochain, lors de la deuxième session ordinaire. En tout cas, force est d'admettre que les députés et les sénateurs seraient plutôt préoccupés par la prochaine élection présidentielle que par leur session budgétaire. Reste à savoir quelles dispositions Tsimbazaza et Anosikely prendront pour atteindre le quorum nécessaire à l'adoption du projet de loi de finances 2019.