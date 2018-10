Madagascar: Pétanque - Madagascar remporte le trophée L'Equipe

L'exploit est d'autant plus retentissant lorsqu'on sait qu'au barrage, ces mêmes Cambodgiens avaient déjà battu des figures de légende de la pétanque française avec Quintais, Foyot et Fazzino avec un score éloquent de 13 à 4. Au final, il y a un homme heureux, c'est Saminirina Razafindrakoto qui a assuré la fonction de coach de l'équipe malgache.

Cette fois, Radotiana Rajaobelina qui faisait partie de l'équipe au Canada n'a pas tremblé car il avait devant lui, le pointeur Hariliva Andrianasolo Ram's mais également le milieu Cocklet de son vrai nom Allain Samson Mandimby. Des Cambodgiens qui pensaient pourtant avoir réussi l'essentiel en battant les nouveaux champions du monde français Dylan Rocher, Suchaud et Puccinelli en demi-finale, mais c'était mal connaître la hargne des Malgaches victorieux de la Tunisie de Bougriba, Benbrahim et Hammami par 13 à 4 dans l'autre demi-finale.

Enfin, une bonne nouvelle pour la pétanque malgache qui est montée sur la plus haute marche du podium du Trophée L'Equipe. C'était dimanche où Rado, Ram's et Cocklet ont battu les Cambodgiens sur le score de 13 à 3.

