Madagascar: Kidnapping de Molou - Conférence de presse du Procureur ce jour

Reste à savoir si les ravisseurs ont déjà revendiqué une rançon. Cette conférence de presse devrait répondre à cette question. On attend également l'évolution de l'enquête menée par la Cellule mixte d'enquêtes, composée de la Gendarmerie, de la Police et du ministère de la Justice, qui est chargée de traiter ce genre d'affaires. Cette dernière qui a déjà prouvé son efficacité, comme à Anosivavaka il y a quelques semaines.

On attend alors de cette rencontre avec la presse de plus amples informations sur les circonstances et l'évolution de ces événements. D'autant plus que, selon les informations, des images vidéo montrant le déroulement de l'enlèvement ont été enregistrées par la caméra de surveillance installée dans le domicile de la victime. Selon ces images, les ravisseurs se sont servis d'une voiture Renault Espace III pour embarquer ce patron de la Pharmacie Principale. Perpétrée en plein jour, vers 13 heures 30, l'opération se serait déroulée dans le calme à en croire les enregistrements.

