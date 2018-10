Madagascar: CENI-EISA - Pour une participation massive aux élections

Une campagne de sensibilisation a été menée dans la ville de Toliara.

En vue des prochaines élections présidentielles et législatives, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), en partenariat avec l'Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), a lancé une grande campagne nationale de sensibilisation et d'éducation civique, hier, dans la ville de Toliara.

La campagne, qui durera jusqu'en avril 2019, entre dans le cadre du Projet de Soutien au Cycle Electoral de Madagascar (SACEM), financé par un basket-fund et mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Alors que la date du prochain scrutin présidentiel approche, le défi de la participation citoyenne reste un enjeu majeur et nécessite plus que jamais des efforts sans relâche de la part des acteurs investis dans la réussite du processus. En effet, le vote massif de tous les électeurs constitue une garantie fondamentale pour la tenue d'élections crédibles, inclusives et acceptées par tous, que la CENI et ses partenaires appellent de tous leurs vœux.

Sensibilisation. Cette campagne nationale de sensibilisation et d'éducation civique électorale est menée dans les 119 districts du pays et vise tous les électeurs, en particulier ceux des zones rurales ayant souvent peu accès aux informations électorales, ainsi que les femmes et les jeunes. Elle entend encourager la participation effective de tous les électeurs le jour du vote, tout en leur transmettant l'ensemble des informations utiles au plein exercice de leur droit.

Education civique. La campagne impliquera une diversité d'acteurs de la société civile œuvrant au niveau local et ayant bénéficié préalablement de renforcements de compétences en matière d'éducation civique électorale de la part de la CENI, EISA et du projet SACEM. Les citoyens malgaches seront ainsi sensibilisés à l'importance du vote, à leur devoir de citoyen de choix responsable, et seront initiés aux procédures de vote et à l'usage du bulletin unique pour éviter tout risque de vote perdu. Notons que le président de la CENI, Maître Hery Rakotomanana, a officiellement lancé la campagne au cours d'une cérémonie au Kily Soafilira, Toliara, hier.