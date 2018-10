Madagascar: Musique fusion - Ragasy de nouveau en selle

Plus de 20 ans à créer mille et une percussions, Ragasy n'en a pas encore fini avec la musique. Jeudi, c'est sa casquette de musicien qu'il arborera avec ses complices de scène au Kudéta Anosy

Luthier de profession, Ragasy est également un musicien hors pair. Animé d'un talent et d'une passion transmis de père en filles, l'artiste forme avec ses complices de scène le Ragasy Band. Habituée des festivals et multiples manifestations culturelles, la bande à Ragasy retrouvera les mélomanes ce jeudi au Kudéta Anosy le temps d'un showcase.

Ragasy Band est un groupe Malagasy, qui met en avant les rythmes traditionnels du pays, tout en apportant une touche de modernité dans ses compositions. Se basant essentiellement sur le « vakodrazana », sa musique mélange suavement celle du terroir avec d'autres rythmes du monde. Allant des rythmes latinos aux mélodies antandroy, sans perdre de cet enchantement foklorique de la musique de nos contrées.

Faisant des percussions leurs instruments de prédilection, Djembe, Steeldrum, batterie et basse se mélangent et s'harmonisent. Depuis sa genèse il y a dix ans, Ragasy band rassemble Mila Faratiana, qui n'est autre que la digne fille de son père. Auteur/compositeur, la jeune femme est au micro, armée de ses baguettes derrière son « apongavy », une version revisitée du steeldrum ou tambour d'acier qui retrouve ses origines dans les îles Caraïbes. A ses côtés, place à Bruno aux percussions, Raince Aponga MazavaLoha à la batterie et Daddy à la basse.

Ce sera une soirée où les amateurs de bonne musique auront leur part, mais surtout une occasion de (re)découvrir les instruments by Ragasy. Ces instruments traditionnels mais également des luths inspirés des multiples instruments du monde entier. Plus qu'un simple spectacle, ce sera un moment d'évasion musicale instructif multiculturel. Inconditionnels d'art et de musique, soyez aux aguets !