Madagascar: « Fanjakana Gasy » - Atteinte à l'unité nationale

Rébellion. Le fait de vouloir créer un Etat dans l'Etat est pénalement répréhensible en ce qu'il s'apparente à un acte de rébellion et/ou à une velléité de sécession qui resurgit avant, pendant ou après les élections tel que c'était le cas en 2002 avec la tentative avortée de transformer les provinces autonomes en Etats fédéralistes dans le maelström de la crise post-électorale. C'est pour éviter pareille dérive que le gouvernement a coupé l'herbe sous le pied des initiateurs de ce « Fanjakana Gasy » qui remet en cause la restauration de l'autorité de l'Etat et l'instauration d'un climat d'apaisement dans la perspective du scrutin du 7 novembre contre lequel, les anti-élections veulent à tout prix - au propre comme au figuré - jouer un mauvais tour.

Le « Fanjakana Gasy » a affolé la toile et une partie de l'opinion dans la mesure où, pareille initiative est une menace voire une atteinte à l'unité nationale. Qui plus est en cette période de campagne électorale où tous les coups sont permis sauf ce qui est interdit par les textes. En particulier par la loi fondamentale qui consacre en son article premier alinéa 1er que « Le peuple malagasy constitue une Nation organisée en Etat souverain, unitaire, républicain et laïc ». Le même article d'ajouter en son alinéa 4 que « Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité territoriale de Madagascar ».

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.