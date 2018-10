Madagascar: Les Barea ont débarqué dans la soirée d'hier

L'attitude de la Guinée Equatoriale qui s'apparente à un coup vache est néanmoins compréhensible car elle n'a plus grand-chose à espérer pour ce qui est de la qualification. Et qu'après ce match de mardi, elle va encore affronter le Sénégal tandis que Madagascar reçoit le maillon faible du groupe, en l'occurrence le Soudan. C'est tout aussi simple.

Comme elle invoquait une autorisation de survol de la Tanzanie, la Secrétaire Générale de la FMF a saisi son homologue de la Tanzanie pour intervenir auprès des autorités tanzaniennes et l'affaire est réglée une heure après. En clair, l'avion aurait pu partir au plus tard le dimanche à 9h mais la Fédération guinéenne ne l'a pas fait d'autant plus qu'elle avait dit à la délégation malgache de rentrer à l'hôtel.

Une tacle par derrière de la fédération de la Guinée Equatoriale avec qui, la FMF a passé un contrat pour que les Barea arrivent le dimanche vers 15h et non dans la nuit du dimanche comme le prévoyait le vol commercial prévu initialement pour l'équipe malgache.

