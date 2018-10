Madagascar: Musée de la photographie - Madagascar en image et en Histoire

Le musée de la photographie est un musée 2.0. Les bases de données sont constituées de photos numérisées. Il est composé de quatre salles d'exposition digitale. Des clichés sous forme de diaporama défilent avec une voix off. Une sorte de documentaire photographique de cinq à dix minutes. « On veut être le musée de la photographie de Madagascar et celui d'Antananarivo uniquement ». Un bilan face au public.

Cette semaine, le musée réservera de nouveaux thèmes. En outre, tous les six mois, et de manière systématique, le musée changera de programmation à partir du 17 octobre. Des grandes personnalités assisteront à cet évènement. Les expositions seront disponibles au grand public le 18 octobre. Les thèmes seront consacrés au transport, à l'élégance et à la mode malgache dans les années trente, ainsi qu'aux Rois et Reines de Madagascar. Le « filanjana », l'aéroglisseur... de l'automobile, du chemin de fer jusqu'à l'époque de l'avion. « Les visiteurs du prochain mois auront l'occasion de voir le 'filanjana' qui date du XIXe siècle » affirme Tsiory Randriamanantena, responsable du musée. « On vernira la nouvelle programmation », dixit le responsable du musée.

Le responsable du musée assure que les films des derniers mois seront publiés sur YouTube, et que quatre nouveaux films les remplaceront.

La plupart des photos sont récupérées chez Michel Pain. « On cherche les propriétaires des photos, ils nous permettent de les numériser. On s'intéresse à toutes les photos, surtout les clichés un peu reculés » explique Tsiory Randriamanantena. Les images gardées le sont depuis 1853, année de début de la photographie à Madagascar, jusqu'en 1970. Les photographies officielles sont bien conservées par l'archive national tandis que les photos de famille sont difficiles à trouver, mais les responsables ont su entretenir les photos de famille et les photos privées. C'est ce qui rend spécifique ce musée numérique de Madagascar.

Depuis son ouverture le 15 février 2018, et jusqu'à la fin du mois de septembre, le musée a reçu plus de 8 000 visiteurs. Parmi ces derniers, 73% sont des Malgaches et 50% sont des jeunes de moins de 25 ans.

On va démarrer le « café-histoire », un rendez-vous culturel durant lequel des spécialistes en Histoire seront invités tous les vendredis du mois jusqu'en novembre.