Afrique Centrale: Expulsions de Congolais d'Angola - La classe politique s'empare de l'affaire

De son côté le député PALU Patrick Muyaya, regrette que les conventions signées notamment par l'Angola et la RDC ne parviennent pas à régler ce genre de situation : « Vous ne pouvez pas de manière aussi violente et délibérée décider, quel que soit les bonnes raisons que vous pouvez avoir dans votre pays, d'expulser des Congolais en masse et dans des conditions aussi sauvages ».

Ces expulsions de Congolais provoquent une levée de boucliers de la part de l'opposition et de la majorité. Pour l'opposant Claudel-André Lubaya, face à cet afflux des retournés volontaires et des refoulés, il faut déclencher un plan catastrophe : « Une prise en charge sur le plan sanitaire, une prise en charge sur le plan matériel, sur le plan logistique s'impose en ce moment ».

