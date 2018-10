Angola: Le PNUD souligne des politiques inclusives des autorités angolaises

Luanda — Les politiques développées par les autorités angolaises, sous la direction du Président João Lourenço, ont été soulignées lundi à Luanda, par le chef de l'Unité de Croissance Inclusive du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), José Félix.

José Félix a fait ces références quand il intervenait au cycle de conférences organisé par l'Université Lusíadas en partenariat avec le Médiateur de la Justice.

Il a déclaré que le pays vivait le début d'une nouvelle ère avec une gouvernance participative accrue, à travers la décentralisation du pouvoir local et d'une relation plus étroite entre le gouvernement et la satiété civile.

Le responsable a fait valoir que tout cela se produit dans le cadre du Plan de développement national (PND) 2018-2022 et de l'Agenda du développement durable 2030, qui considère la personne comme un acteur de développement et non pas simplement un bénéficiaire.

Tout cela, a-t-il affirmé, montre l'engagement des États membres des Nations Unies à éliminer la pauvreté et les inégalités.

Dans ce contexte, il a évoqué le rôle du médiateur de la Justice, qui permet au citoyen de disposer de moyens institutionnels indépendants et légitimes pour présenter ses pétitions et ses plaintes concernant les droits fondamentaux dans les différents aspects de sa vie sociale, économique et politique.

Toujours dans le cadre du cycle de conférences, le professeur Yannik Aragão, lors de son intervention sur "La situation des droits de l'homme des travailleurs", a souligné le fait que chaque personne est un être moral et rationnel qui mérite d'être traité avec dignité.