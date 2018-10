Angola: La puissance énergétique atteint 4.409 MW

Luanda — Depuis 2017, le secteur national de l'électricité a économisé 669.000 litres d'essence par jour grâce au démarrage de nouvelles centrales hydroélectriques. Cela a permis au pays de disposer actuellement d'une capacité installée de 4.409 mégawatts (MW).

Les données ont été avancées lundi à l'Assemblée nationale (Luanda) par le Président de la République, João Lourenço, qui a déclaré que dès lors, 36.013 raccordements domiciliaires ont été effectués, principalement dans les provinces de Luanda, Huambo et Benguela.

S'exprimant à l'ouverture de la nouvelle année parlementaire, le Président a expliqué que ces raccordements résultaient des investissements réalisés dans le secteur, en particulier dans le segment de la production, du transport et de la distribution.

Les données présentées par le Président de la République indiquent que, depuis 2017, la production énergétique mondiale est passée, pour la première fois, à prédominance hydrique, avec 78%.

Ceci est le résultat des investissements réalisés dans la construction du barrage de Lauca et de la Centrale de Cambambe, a souligné João Lourenço.

Cette marque, a-t-il expliqué, a permis de renforcer la capacité d'approvisionnement en énergie dans des provinces telles que Luanda, Huambo et Namibe.

Avec les investissements en cours, l'Exécutif pense disposer des conditions nécessaires pour améliorer l'approvisionnement en énergie dans les provinces de Moxico, Lunda Norte et Lunda Sul.

En ce qui concerne le sous-secteur des eaux, le Chef de l'État a indiqué que des efforts étaient déployés pour revitaliser les projets de construction de réseaux d'approvisionnement en eau et pour réduire le déficit d'approvisionnement à Luanda et dans les villes de l'intérieur.

Restructuration dans le pétrole

D'autre part, il a déclaré que le pouvoir exécutif avait adopté des lois qui contribueraient à attirer davantage d'investissements dans le secteur pétrolier et à enrayer le déclin naturel de la production pétrolière, en particulier la loi sur l'industrie d'exploration et production de gaz non associé.

En parallèle, a-t-il expliqué, il a été démarré le processus de mise en place de l'Agence nationale du pétrole et du gaz, qui assumera le rôle de concessionnaire national du pétrole et du gaz, à la place de la Sonangol (se concentrer uniquement sur la recherche et la production pétrolières).

Dans l'entre-temps, João Lourenço a annoncé qu'il entamerait bientôt le processus de privatisation d'une grande partie des sociétés non nucléaires de la Sonangol, qu'il s'agisse de filiales ou autres, afin que la société se concentre sur ses activités essentielles.

Diamants

En ce qui concerne le sous-secteur des diamants, une nouvelle politique de commercialisation a été mise au point, qui permettra une plus grande ouverture du marché, augmentera les revenus de l'État et des sociétés productrices.

Cette nouvelle politique pourrait également encourager davantage d'investissements dans l'exploration et l'exploitation des diamants et dans leur industrie de lapidation locale, ce qui ajoutera de la valeur aux pierres et créera des emplois qualifiés dans le pays.

En plus de la stratégie visant à améliorer la commercialisation des diamants, a déclaré João Lourenço, l'Exécutif a entamé le processus de restructuration de l'Endiama afin d'en faire une véritable société opérationnelle.

Pour y parvenir, des mesures sont en cours d'élaboration pour améliorer l'attractivité du secteur minier afin que les grandes multinationales actives dans ce secteur puissent investir dans l'exploration, l'exploitation et la transformation des différentes ressources minérales du pays qui vont au-delà du pétrole, du gaz et des diamants.