Angola: La diplomatie économique mobilise 11,2 milliards USD

L'expulsion de Congolais vivant en Angola continue. Plusieurs dizaines de refoulés et de retournés… Plus »

Au total, ces prêts totalisent 11,2 milliards USD et plus de 579 millions d'euros.

La campagne diplomatique a également permis de mobiliser un prêt de 2 milliards de dollars américains de la part de la Banque de développement CDB; de 3,5 milliards USD de la Banque Commerciale et Industrie ICBC et de 620 millions USD supplémentaires de l'EXIMBANK, tous en provenance de Chine.

Un prêt de 500 millions USD de la banque allemande KFW et l'extension de la ligne de crédit COSEC du Portugal de plus 500 millions d'euros supplémentaires ont également été mobilisés à la suite de la visite du Premier ministre portugais António Costa en Angola.

La tournée de l'homme d'État dans certains pays européens a également permis de garantir un crédit de 500 millions de dollars US auprès du Crédit Agricole et de 79 millions d'euros supplémentaires auprès de l'Agence française de développement, tous deux de la France.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.