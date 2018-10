Afrique: L' Angola participe à une foire commerciale intra-africaine au Caire

Luanda — L'Angola sera représentée par un pavillon à la première foire intra-africaine, qui se tiendra du 10 au 17 décembre au Caire, en Egypte, à l'initiative de l'Afreximbank et de l'Union africaine (UA).

C'est ce qu'a informé lundi Agostinho Kapaxi, président de la Communauté des entreprises exportatrices et internationalisées d'Angola (CEEIA), lors de l'ouverture de l'atelier de formation sur l'entrepreneuriat - Emprotec, organisé par le ministère du Commerce en partenariat avec l'Union européenne.

Selon le responsable, la foire est une opportunité dans la mesure où l'Afreximbank disposera de 25 millions de dollars US pour investir en Afrique dans divers secteurs.

Il a ajouté que les entreprises africaines pourraient exposer leurs produits dans la mesure où elles interagiraient avec des organisations similaires d'autres continents.

Le responsable a souligné que l'événement se déroulerait à un moment où les pays africains discutent des questions liées à l'augmentation de la production nationale, aux exportations sur le continent, à la capacité des entreprises africaines et surtout à demander plus d'investissements dans la transformation des ressources naturelles africaines.

L'Angola sera représenté par des entreprises qui se dédient déjà à l'exportation, ainsi que par la présence de banques, car c'est une opportunité qui permettra de trouver des partenaires intéressés à investir en Angola.

Dans ce contexte, il a estimé que la diplomatie angolaise avait été très forte grâce à l'Exécutif qui appelle à l'investissement direct des entrepreneurs dans le pays.

Faisant référence à la formation, il a déclaré que le programme Empretec est conçu pour le renforcement des capacités, sous la supervision de l'Organisation des Nations Unies, à partir de Genève (Suisse).

L'action formative de six jours vise à contribuer à l'intégration de l'économie régionale et mondiale et à promouvoir ainsi sa croissance économique et son développement durable.

Son objectif est de renforcer la capacité du pays à diversifier son économie, à négocier et à mettre en œuvre des accords commerciaux mettant particulièrement l'accent sur la zone de libre-échange de la SADC, dans le but ultime d'accroître les exportations de produits non pétroliers.