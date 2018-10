Angola: Le désert de Namibe continue d'attirer les touristes étrangers

Moçamedes — Les dunes, les collines et la rare plante de welvitchia mirabilis disséminées dans le désert de la province de Namibe attirent les touristes étrangers et angolais qui cherchent quotidiennement des images de ce charme offert par la nature.

Dans le désert de Namibe, dans la municipalité de Tômbwa, dans le parc de Yona, il y a chaque semaine plus de vingt véhicules transportant des touristes étrangers, principalement des Sud-Africains et des Namibiens, guidés par des Angolais qui montrent tout ce que le désert de Namibe offre, notamment des collines, des sables mouvants, des dunes, la welvitchia mirabilis et des animaux comme les gazelles, les oryx, les zèbres, entre autres.

S'adressant à l'Angop, la directrice du Bureau provincial du de tourisme à Namibe, Amélia Camunheira, a souligné que, dans ces zones touristiques, les touristes profitent aussi de la mer pour pratiquer des sports, tels que les sports nautiques.

"En mer, ils apprécient les eaux limpides et les sports nautiques, tandis que dans le désert, nous avons la rare plante "Welwitschia Mirabilis", des magnifiques dunes et collines pour des photographies et des travaux de recherche.

Les touristes interrogés par l'Angop ont affirmé que Namibe a un potentiel énorme mais qu'il a encore besoin de sa diffusion pour qu'il soit plus fréquenté.

"Nous marchons très souvent dans le parc Yona, mais nous remarquons toujours certaines zones avec de grandes collines et dunes qui doivent être bien explorées, car cela nous aidera à mieux comprendre nos travaux de recherche sur l'origine de ce désert du Namibe", a déclaré Nataniel Franc.

Un autre sportif sud-africain, Jumanc Ribas, a déclaré que Namibe possède des plages propres et des vagues énormes qui facilitent le surf, mais qu'il est nécessaire de créer des politiques sportives internationales pour cet événement.

En cette saison de chaleur, les plages de Namibe reçoit déjà une foule de citoyens qui prennent le temps de faire une plongée et d'autres pour simplement profiter des belles vagues de la mer.

La plage de Miragens, dans la municipalité de Moçamedes, est la plus fréquentée, en particulier les week-ends, samedi et dimanche.