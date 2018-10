Angola: Le déficit budgétaire pourrait atteindre 1% en 2019

Luanda — L'économie angolaise pourrait enregistrer un déficit budgétaire égal ou inférieur à 1% du PIB en 2019 et une augmentation de ses recettes fiscales de 9,8%, a déclaré lundi le Président de la République, João Lourenço.

Selon le Chef de l'Etat, la réduction du déficit entraînera moins de recours à l'endettement de l'Etat, ce qui aura des effets positifs sur l'ensemble de l'économie, notamment en ce qui concerne la réduction des taux d'intérêt pratiqués sur le marché national.

Dans son discours sur l'état de la nation, qui a eu lieu lors de la cérémonie d'ouverture de la nouvelle année parlementaire, il a rappelé qu'en 2017, le déficit était de 5,7% du PIB, contre 3,4% en 2018.

Le Président angolais a déclaré que les taux d'inflation étaient en baisse et que la différence entre le taux de change officiel et le taux de change parallèle en vigueur avait également connu une baisse sensible.

À titre d'illustration, il a fait savoir qu'en 2016, le taux annuel d'inflation cumulatif était de 42%, en 2017, ce taux a été réduit à 23% et que cette année, un taux cumulé inférieur à 19% était prévu.

En ce qui concerne le marché des changes, il a souligné qu'en janvier dernier, l'écart entre les taux de change officiel et parallèle était de 150%, précisant qu'avec les mesures adoptées et contenues dans le programme de stabilisation macroéconomique et le plan intermédiaire du Gouvernement, cette différence est d'environ 20%.

João Lourenço a réitéré que l'exécution des plans et programmes était en bonne voie et que les résultats étaient encourageants, même si les effets négatifs de la crise déclenchée par l'économie en 2014 se font encore sentir.

Il a ajouté que l'Exécutif s'emploie à réunir les conditions nécessaires pour négocier les financements sans garantie sur le pétrole, comme cela a déjà été le cas pour l'émission d'euro-obligations et le financement en cours de négociation avec le Fonds monétaire international.

Sur base de programmes approuvés, tels que le Programme d'appui à la promotion de la production et des exportations (Prodesi), il a déclaré que le Gouvernement comptait améliorer l'environnement des entreprises et créer des conditions propices à la production d'une grande partie des biens consommés localement en vue de créer des postes d'emploi pour les jeunes.

Pour créer un environnement propice aux affaires, João Lourenço a proposé de renforcer la production nationale, avec des entreprises de référence, et de miser sur le marché des capitaux et de mettre en œuvre une politique fiscale équilibrée qui ne va pas porter préjudice aux entreprises.