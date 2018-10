Angola: Les banques commerciales condamnées à une amende pour violation du devoir d'informer

L'expulsion de Congolais vivant en Angola continue. Plusieurs dizaines de refoulés et de retournés… Plus »

Le rôle de la Commission des marchés de capitaux (CMC) est de réglementer, superviser, fiscaliser et promouvoir le marché des valeurs mobilières et les activités impliquant tous les agents qui y participent, directement ou indirectement, en vertu du décret présidentiel n °. 54/13 du 06 juin (Statut organique de la CMC).

A rappeler que c'est la deuxième fois que la Banque Economique et Odell Global Investors encourent une amende liée au sexe. En mars et juin de cette année, les deux institutions avaient été condamnées à une amende de 450.000 kwanzas.

Sur la base de la loi fondamentale des institutions financières (LBIF), la BMA et la BE vont payer une amende de 900.000 kwanzas chacune, selon un document de la CMC publié vendredi 12 octobre sur son site officiel.

