Algérie: Annaba - Lancement prochain des travaux de réhabilitation de la ligne ferroviaire reliant le port à la mine de Djebel El Ounk

Relizane — Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane a annoncé à Relizane, le lancement prochain des travaux de réhabilitation de la ligne ferroviaire dans l'Est du pays reliant le port d'Annaba à la mine de Djebel El Ounk de Bir El Ater (wilaya de Tebessa).

En marge de la visite d'inspection lundi dans la wilaya de Relizane, le ministre a déclaré à la presse que cette ligne minière qui traverse les wilayas d'El Tarf, Guelma et Souk Ahras est un des plus grands projets du pays qui fera l'objet d'une opération de réhabilitation portant sur la correction du trajet et l'installation de panneaux signalétiques modernes.

M. Zaalane a souligné que le programme du Président de la République ne s'appuie pas seulement sur l'ouverture de nouvelles lignes ferroviaires, mais comporte également des opérations de réhabilitation et de mise à niveau des lignes réalisées.

Le ministre a précisé que l'objectif de réhabilitation de cette ligne minière est la complémentarité entre différents secteurs qui assure une exploitation optimale des mines de phosphate de Boukhadra de fer d'El Ouenza (Tébessa) contribuant à l'industrie de transformation et à l'exportation.

En inspectant le projet de réalisation de la ligne ferroviaire reliant Relizane, Tiaret et Tissemsilt sur une longueur de 185 kilomètres et qui enregistre un taux d'avancement des travaux de 50 pour cent, Abdelghani Zaalane a insisté sur le respect des délais de réception des projets ferroviaires en vue de leur exploitation.

"Notre objectif actuel est de respecter nos engagements et concrétiser des objectifs tablant à l'horizon 2021 sur le transport de plus de 17 millions de tonnes de marchandises et de 60 millions de voyageurs par voie ferrée par an à l'échelle nationale en vue d'atténuer la tension sur les routes", a-t-il déclaré.

Après avoir visité le tronçon de la voie express de la wilaya de Relizane reliant l'autoroute est-ouest au port de Mostaganem, le ministre a indiqué que cette voie fait partie d'un total de 13 projets similaires à travers le pays.

Il a inspecté aussi des chantiers de dédoublement de la ligne ferroviaire Oued Sly-Yellel, le projet de la station de péage de l'autoroute Est-Ouest à Hamadna et les travaux de réhabilitation du tronçon de l'axe reliant les deux routes nationales 23 et 4 sur une longueur de 16 km.