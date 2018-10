Algérie: Conjuguer les efforts en vue de concrétiser le Programme national pour la promotion de la santé mentale

La rencontre scientifique a été marquée par la présentation des statistiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la propagation des maladies mentales dans le monde et en Afrique, selon lesquelles 20% des enfants et adolescents à travers le monde souffrent de troubles psychiques, contre 5% des enfants âgés de moins de 15 vivant en Afrique.

M. Chekali a indiqué que le Programme national de promotion de la santé mentale vise à promouvoir le niveau des prestations offertes aux personnes souffrant de toutes les formes de maladies mentales, à améliorer le niveau de formation de la ressource humaine et à développer, voire valoriser la recherche scientifique en matière de santé mentale outre le volet de la prise en charge des enfants et des jeunes présentant des troubles mentaux.

Relevant "quelques difficultés en matière d'accueil des malades au niveau des grandes wilayas, notamment Alger, et ce en raison du nombre considérable enregistré", il a souligné l'existence, à travers le territoire national, de 20 hôpitaux spécialisés en maladies mentales avec une capacité d'accueil de plus de 6000 lits, auxquels s'ajoutent les centres de désintoxication.

Pour sa part, le sous-directeur de la promotion de la santé mentale, Mohamed Chekali a fait état de "plus de 900.000 consultations psychiatriques l'année dernière", ajoutant qu'un patient peut bénéficier de plus d'une consultation.

Face à ce constat, le ministre de la Santé a préconisé l'activation des structures de la santé de proximité en matière de santé mentale, en sus de la nécessité d'assurer une prise en charge spécifique pour "les enfants et les jeunes souffrant de troubles mentaux, et ce en œuvrant ensemble pour la concrétisation du Programme national pour la promotion de la santé mentale, que supervise la commission multisectorielle installées récemment".

