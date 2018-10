Algérie: Hattab appelle les privés à investir dans le secteur de la jeunesse et des sport en respectant les spécificités et les besoins de chaque région

Djelfa — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab a appelé, lundi à Djelfa les investisseurs privés à investir dans le secteur de la jeunesse et des sports en respectant les spécificités et les besoins de chaque région dans la concrétisation des projets à rentabilité économique importante.

Dans une conférence de presse animée au deuxième jour de sa visite d'inspection à Djelfa, le ministre a souligné que "l'investissement dans le secteur par les privés doit être conforme aux besoins de chaque région en matière de différentes structures de sport pour leur donner de l'efficacité, à l'instar de celles concrétisées dans plusieurs wilayas par des investisseurs privés, à savoir entre autres des piscines et des espaces de loisir".

Saluant les efforts consentis par l'Etat dans cette wilaya "jouissant de capacités importantes et connaissant une dynamique sur tous les plans", il a fait savoir que "l'Etat a consacré, dans les différents programmes de la République, plus de 9,8 milliards de dinars à son secteur pour la réalisation de près de 309 projets".

Évoquant les projets gelés du secteur dans la wilaya, notamment les projets dont les travaux n'ont pas été lancés et qui ne dépassent pas 30 projets, M. Hattab a affirmé "qu'il s'agit de report au vu la conjoncture financière qui exige la rationalisation des dépenses du pays".

Il s'agit, selon M. Hattab, du Centre de formation des élites, de certaines piscines et de salles omnisports ainsi que de complexes sportifs de proximité, affirmant que le gel avait touché les projets non lancés pour plusieurs raisons locales et que ce phénomène ne concernait pas la wilaya de Djelfa seulement. Le ministre a saisi cette opportunité pour mettre en exergue les efforts déployés par l'Etat en matière d'accompagnement des jeunes, soulignant que près de 74.000 enfants (âgés entre 6 et 17 ans), issus du sud et des hauts plateaux ainsi que les enfants victimes du terrorisme, ont bénéficié cette année de vacances d'été.

Ce chiffre qui concerne les colonies de vacances, a doublé par rapport à la saison estivale de 2017 qui avait enregistré la prise en charge de 40.000 enfants, ajoutant que l'enveloppe financière destinée à l'opération de prise en charge des enfants issus du sud et des hauts plateaux et les enfants victimes du terrorisme, est d'une valeur considérable estimée à 6 milliards de dinars.

Au deuxième jour de sa visite de travail et d'inspection, M. Hattab a visité une salle omnisports, dans la commune de Ain El Ibl (30 km au sud du chef-lieu de wilaya), ou il s'est enquis de l'activité de plusieurs équipes sportives, notamment l'équipe des arts martiaux, un club de gymnastique et l'équipe du volley-ball.

Dans le stade communal de la ville de Messaad (75 km au sud du chef-lieu de wilaya), le ministre de la Jeunesse et des Sports a assister à une session sportive locale de football inter-écoles, avant d'écouter les préoccupations des jeunes de cette commune, à savoir la levée du gel sur le projet d'un complexe sportive de proximité, la réhabilitation du stade et le renforcement des infrastructures du secteur avec de nouvelles structures au service du mouvement sportif qui attire la jeunesse.

Au le chef-lieu de wilaya, M. Hattab a inspecté le projet de réalisation d'un lycée sportif qui a bénéficié d'une enveloppe financière de plus de 500 millions de dinars et dont les travaux se sont achevés dans plusieurs de ses parties. Le ministre a visité ensuite le complexe sportif du 1 novembre, et un champs de tir sportif.