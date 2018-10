Algérie: Les textes d'application de la nouvelle loi sanitaire sont en cours d'élaboration

Le ministre a mis l'accent sur la nécessité d'inscrire l'économie de la santé "au sein des priorités de l'Etat", étant donné, a-t-il dit, que "le pari à gagner aujourd'hui consiste à garantir un equilibre entre le coût et l'efficacité thérapeutique et de procéder à une évaluation économique de tout produit sanitaire, outre la prise en charge quotidienne de toutes les découvertes thérapeutiques qui requièrent un financement considérable".

Dans ce cadre, M. Hasbellaoui a indiqué que la nouvelle loi sur la santé avait autorisé la création de conseils nationaux et régionaux de déontologie pharmaceutique, qui devront contribuer à la réglementation de la profession "selon des pratiques conformes à l'activité pharmaceutique", affirmant que la nouvelle loi sur la santé a accordé "une attention particulière" à la promotion et au développement du secteur pharmaceutique.

Relevant que la profession de pharmacien "a besoin plus que jamais, d'une règlementation, tant au niveau hospitalier que des officines privées", M. Hasbellaoui a mis en relief le rôle "central et déterminant" que le pharmacien doit assumer, "étant la seule personne habilitée à gérer les produits pharmaceutiques".

Dans son allocution prononcée à l'occasion de l'ouverture des 8èmes Rencontres internationales de Pharmacie d'Alger (RIPA), organisées sous le thème "Pratiques pharmaceutiques et la loi sur la santé", M. Hasbellaoui a indiqué que son département s'employait à l'élaboration des textes d'application relatifs à la loi sur la santé, appelant, à cet égard, les participants à ces rencontres et les autres acteurs à participer à l'élaboration de ces textes qui sont "à même de permettre l'application effective de la nouvelle loi sur la santé", a-t-il affirmé.

