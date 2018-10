Algérie: Education - Présentation du rapport financier et moral de la commission des œuvres sociales devant les syndicats du secteur

Alger — La commission des œuvres sociales des personnels du secteur de l'éducation a présenté lundi son rapport financier et moral des trois dernières années (2015/2017) devant les syndicats du secteur et ce lors d'une réunion à huis clos organisée au lycée mathématique d'Alger.

Dans une déclaration à l'APS, le coordinateur du Syndicat national autonome des professeurs d'enseignement secondaire et technique (Snapest), Meziane Meriane a affirmé que "la commission des œuvres sociales des personnels du secteur de l'éducation a présenté devant les syndicats du secteur son rapport financier et moral" qu'elle avait envoyé le weekend dernier aux différentes organisations syndicales".

La commission devait présenter son rapport financier et moral pour chaque année séparément et en temps voulu afin de permettre aux syndicats de prendre information sur la gestion des finances des personnels du secteur, ainsi que d'évaluer et de proposer des suggestions dans l'objectif d'éviter les mêmes erreurs".

M. Meriane a exprimé le refus de sa formation quant à la gestion centralisée qui a prouvé son inefficacité depuis 2011, estimant que la gestion de wilaya est la plus adaptée pour la gestion des finances des œuvres sociales du personnel de l'Education car permettant de garantir la transparence et le partage équitable des finances.

Il a mis l'accent, en outre, sur la nécessité d'organiser un second référendum pour définir la manière de gérer les finances des œuvres sociales, soit une gestion centralisée ou décentralisée, car le premier référendum était loin des aspirations des enseignants et des personnels du secteur, affirmant que la gestion des finances des œuvres sociales "n'était pas une question de personnes mais plutôt une question de lois relatives à la gestion".

De son côté, le Secrétaire national du conseil des lycées d'Algérie (Cla), Idir Achour a affirmé qu'il na pas pris part à la rencontre, indiquant que le syndicat consultera dans les prochains jours le rapport et émettra ses observations et position dans les prochains jours". M. Idir avait exprimé le refus de sa formation à la gestion centralisée empêchant les syndicats de s'informer sur les bénéficiaires de ses primes, et du mode des dépenses.

La ministre de l'Education nationale avait tenu lundi dernier une réunion avec la commission des œuvres sociales et qui a été consacrée à la présentation du rapport financier et morale des années 2015-2017, rappelant que la commission, dont le mandat a expiré en mai dernier, continue de gérer les affaires des œuvres sociales jusqu'à élection d'une nouvelle commission en mai 2019.

Lors de cette rencontre, il a été procédé à la présentation du bilan général de l'ensemble des travaux réalisés au cours de cette période au profit du personnel du secteur, ainsi que le bilan financier pour la même période.