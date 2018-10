Afrique: Geoffrey Kondogbia - « Prendre notre revanche sur la Côte d'Ivoire »

La grande partie des rencontres de la 4ème journée des éliminatoires de la CAN 2019 se joue ce… Plus »

Il faut jouer pour gagner. Attaquer en bloc, défendre en bloc et surtout ne pas encaisser le premier but. Il faut que cette équipe ivoirienne doute d'entrée de jeu.

Il est vrai que l'idéal aurait été de débuter cette nouvelle carrière internationale avec une victoire. Mais cela fait partie du jeu et nous indique le niveau du travail qui reste à faire. En tout cas, nous sommes heureux d'être là. C'est ensemble que nous allons aider l'équipe à progresser. En même temps, il ne faut pas perdre de vue que cette équipe de la Côte d'Ivoire est une des meilleures en Afrique, même si elle n'était pas au mieux de sa forme ces derniers mois. Elle a su jouer, le coup chez elle. Maintenant il nous appartient de leur rendre la monnaie de leur pièce. C'est possible. J'imagine le poids de la responsabilité qui pèse sur mes épaules. C'est pourquoi, je donnerai le meilleur de moi-même, tout comme le reste de l'équipe.

Nous pensons avoir fait une très bonne première période, même si nous avons fini par prendre un but. Après la mi-temps, nous n'avons pas été patients. On voulait tellement vite remonter le but que nous avons dégarni notre défense et cela a été fatal.

