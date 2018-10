Afrique: L'Egypte ne jouera pas la finale du Futsal aux Jeux Olympiques de la Jeunesse

La grande partie des rencontres de la 4ème journée des éliminatoires de la CAN 2019 se joue ce… Plus »

Danil Karpuik refait le break (3-1) pour la Russie sur la première action de la deuxième période, et le score ne changera plus. Les Russes s'imposent sans trembler.

La demi-finale entre l'Egypte et la Russie au tournoi de Futsal des Jeux Olympiques de la Jeunesse a été fidèle au scénario prévu : serrée et jouée sur des détails. La Russie frappe la première et réalise le break par Igor Cherniavskii et Maxim Okulov, qui trouvent le chemin des filets à 62 secondes d'intervalle. Les Européens ne seront jamais rattrapés.

Copyright © 2018 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.