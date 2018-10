Afrique: Préparation intensive pour les arbitres de la CAN féminine Total, Ghana 2018

A l'issue de cette séquence, la CAF procèdera, le dimanche 21 octobre à Accra, au tirage au sort du tournoi final. Les huit équipes qualifiées pour la CAN féminine Total sont : le Ghana (pays hôte), l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Mali, le Nigéria et la Zambie.

La session de Cap Coast est une étape cruciale dans la préparation du tournoi final. Elle sera le juge de paix pour la sélection des meilleures et des mieux préparées à Ghana 2018 dont il est nécessaire de rappeler qu'il déterminera le nom des trois équipes qui représenteront le continent africain à la Coupe du Monde, France 2019, a déclaré le responsable de l'arbitrage à la CAF et ancien arbitre lui-même, Eddy Maillet.

Pendant ce stage de cinq jours les arbitres et assistantes, issues de 25 associations nationales subiront des examens médicaux, se livreront à des exercices théoriques et physiques au terme desquels il sera procédé à une ultime sélection.

Trente-deux (32) arbitres et arbitres-assistantes sont réunis à Cape Coast, sur la côte ghanéenne où ils vont participer à un ultime stage de préparation en vue de la CAN féminine. Elles vont suivre un cours préparatoire avant la Coupe d'Afrique des Nations Total Femmes pour le Ghana, 2018. Le grand rendez-vous est fixé au 17 novembre, date du coup d'envoi de l'épreuve qui se tiendra à Cape Coast et à Accra.

