Afrique: Elim CAN 2019 - Madagascar plus que jamais proche de la qualification

L'équipe nationale malgache a fait un pas de plus vers la qualification pour la CAN 2019, en s'imposant par 1 but à 0 en Guinée Equatoriale, samedi dernier. Avec cette victoire, les Barea ont déjà un pied et quatre orteils au Cameroun. Pour les Malgaches, il suffira de confirmer en s'imposant à domicile contre la Guinée Equatoriale. Deuxièmes du groupe A, ils ont besoin d'un succès à l'occasion de cette quatrième journée des éliminatoires pour s'adjuger leur billet pour la CAN 2019.

« Au regard de tout ce qu'on a réalisé jusqu'ici, on ne peut que croire fortement en nos chances, a confié le défenseur Thomas Fontaine. On a fait ce qu'il fallait jusqu'ici entre la victoire au Soudan (1-0), le nul face au Sénégal et le succès de samedi, ajoute le joueur. Il ne faut pas se relâcher et confirmer ces bons résultats à la maison.» Pour Fontaine, « la prudence est de mise. Il faut garder la tête froide, et rester concentrés sur ce qu'on sait faire. »

Solide et efficace sous l'ère du sélectionneur Nicolas Dupuis, Madagascar n'a jamais été si proche du bonheur. Dans ce groupe A où le Sénégal fait toujours office de favori malgré le 2-2 concédé à Tananarive, il a toutes les cartes en mains pour figurer parmi les deuxièmes appelés à faire partie des 24 équipes qualifiées pour la CAN 2019. Si elle se qualifiait, l'équipe nationale malgache marquerait l'histoire footballistique de la Grande Ile. Quoiqu'il en soit Madagascar a décidé de mettre toutes les chances de son côté pour rejoindre Yaoundé en juin 2019.