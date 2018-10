Guinée: Journée ville morte - Les bastions de l'opposition mobilisés

Hier, c'est bien un opposant qui a été désigné maire par les élus locaux, mais pas un membre de l'UFDG. Et le parti n'apprécie pas du tout, il estime avoir été spolié par le parti au pouvoir. Les militants se sont rapidement mobilisés. Jets de pierre contre gaz lacrymogènes: le face-à-face entre les opposants et les policiers était tendu. Il n'y a pas eu d'affrontements, mais plusieurs boutiques ont été vandalisées. Ce mardi matin, la tension est retombée, mais l'appel à une journée ville morte est très suivi. La circulation est complètement bloquée et les magasins sont fermés.

Ce lundi, six personnes avaient été arrêtées dans la capitale et les autorités avaient prévenu que les fauteurs de trouble seraient sévèrement sanctionnés. « Nous demanderons les peines maximales pour tous ces troubleurs de l'ordre public », a prévenu le ministre de la Sécurité.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.