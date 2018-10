Cote d'Ivoire/Centrafrique: Éliminatoires CAN 2019 - Les Éléphants veulent confirmer, les Fauves crient vengeance

L'équipe du Rwanda et celle de République centrafricaine ont respectivement fait match nul 1-0 et 0-0 face… Plus »

On ne change pas une équipe qui gagne. Ainsi, l'entraîneur ivoirien, hormis Geoffroy Serey Dié (blessé) et Wilfried Zaha (annoncé blessé et qui aurait rejoint son club en dernière minute), va sûrement reconduire ses mêmes « mousquetaires » qui ont corrigé les Centrafricains.

Sur une pelouse défectueuse, c'est certain qu'ils éprouveront des difficultés pour asseoir leur jeu, faire circuler le ballon. Mais, forts de leur expérience, ils devraient trouver la parade pour abattre les Fauves et les consommer à Bangui.

Bangui sera l'un des centres d'intérêt de la quatrième journée des éliminatoires de la Can 2019, qui se déroule aujourd'hui et demain.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.