Cote d'Ivoire: Bonaventure Kalou - Coup d'essai, coup de maître

D'ici là, nous le félicitons et lui souhaitons plein succès dans ce milieu capricieux, impitoyable comme celui du football - qu'il a servi avec passion et intelligence.

Nous sommes convaincu que fort de sa célébrité et de son impressionnant carnet d'adresses, Bonaventure Kalou saura trouver des partenaires crédibles à travers le monde pour l'aider à faire face aux besoins de la jeunesse et de la vieillesse de sa région.

Oui, cet apprenant a vu juste en magnifiant l'ancienne petite merveille de l'As Oumé. Car en Europe où il a évolué dans de grands clubs tels que le Paris Saint-Germain et Auxerre de l'inusable Guy Roux, le fils aîné d'Antoine Kalou (paix à son âme) a su forcer l'admiration par ses immenses qualités techniques, mentales et tactiques.

A la grande joie des filles et fils de sa région mais aussi de ses nombreux admirateurs. L'ancien attaquant de charme des Éléphants a, par son élégance dans le discours, son humilité et ses idées novatrices, su convaincre les électeurs à travers une campagne civilisée.

