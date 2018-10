Afrique de l'Ouest: Politiques publiques des pesticides - La Côte d'Ivoire et le Bénin réfléchissent sur la question

Un important atelier a été organisé récemment à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké en présence de nombreux spécialistes

Un atelier qui a pour objectif de procéder à la première réunion technique doublée du lancement du projet PoPPesCi qui s'intéresse à la mise en œuvre des politiques publiques relatives aux pesticides en agriculture urbaine en Côte d'ivoire et au Benin s'est tenu, récemment, à l'université Alassane Ouattara (Uao) de Bouaké, en présence du Pr Lazare Poamé, président de cette université.

Il s'est agi au cours de l'atelier d'informer les participants sur les activités préliminaires réalisées, d'harmoniser les méthodologies des différentes disciplines impliquées dans le projet, de passer en revue les livrables du projet, de définir les chronogrammes des activités des équipes et de la coordination, de discuter de la question relative au comité éthique, de procéder au lancement du projet et à la remise officielle du matériel aux équipes de l'Uao.

Pendant deux jours d'intenses travaux, la question de la recherche était de savoir comment et pourquoi, dans un contexte économique spécifique, les acteurs professionnels et les différentes institutions publiques ou privées interfèrent dans la gestion des pesticides utilisés dans l'agriculture urbaine et pourquoi l'action publique s'écarte des politiques en matière de circulation et d'usages des pesticides ?

Le projet PoPPesCi a permis de répertorier les lois et textes régissant l'homologation, la circulation et les usages des pesticides, d'analyser les écarts entre ces textes et leur mise en œuvre, de réaliser une ethnographie des acteurs des secteurs public et privé qui interagissent dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques relatives aux pesticides, d'effectuer une analyse économique de la chaîne des valeurs des produits du maraîchage et des pesticides, de produire une cartographie et une analyse spatiale des dimensions économiques du maraîchage et des pesticides à l'échelle communale, etc.

Au terme de cet atelier, les résultats obtenus ont permis d'avoir une meilleure connaissance des acteurs intervenant dans le secteur pesticides , la mise à disposition d'un inventaire et d'une analyse des textes et lois relatifs aux pesticides, une meilleure connaissance des coûts liés à l'activité de maraîchage et à celle de vente des pesticides, une meilleure appréciation du volume de production des sites maraîchers, etc.

Notons que l'atelier a mobilisé des sociologues, anthropologues, juristes et politistes, économistes et des géographes. Le projet PoPPesCi bénéficie d'un financement du C2D (Contrat de désendettement et de développement).