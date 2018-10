Nigeria: Lutte contre la corruption au Nigeria - Buhari appuie sur l'accélérateur

Au nombre des personnalités concernées, figure Olisa Metuh, un des porte-parole du Parti démocratique du peuple, principal parti d'opposition. «C'est un affront aux dispositions de la Constitution de la République fédérale du Nigeria qui garantit la liberté de circulation. Seul un tribunal compétent peut limiter la liberté. Cette décision devrait inquiéter au plus haut point tous les Nigérians, la dernière fois que des mesures semblables ont été adoptées c'était quand même à l'époque du régime militaire, ce genre de loi n'a plus sa place dans le Nigeria d'aujourd'hui», souligne Emeka Etiaba, avocat d'Olisa Metuh.

Selon un communiqué de la présidence de la République, ces mesures vont de l'interdiction de sortie du territoire pour une cinquantaine de personnalités à la traduction devant les juridictions compétentes en la matière. Muhammadu Buhari a ainsi placé une cinquantaine de personnalités sous surveillance et mis à contribution le service de l'immigration et d'autres agences de sécurité. Les suspects ne pourront logiquement pas quitter le Nigeria tant que la justice n'aura pas statué sur leur cas.

Copyright © 2018 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.