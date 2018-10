Afrique: Eliminatoires CAN 2019 - Malawi-Cameroun, l'heure de la revanche

Pas de vainqueur entre le Malawi et le Cameroun en mardi en match comptant pour la 4è journée des… Plus »

Parmi les autres blessés qui n'ont pas effectué le déplacement de Blantyre, il y a également Christian Bassogog et Gaétan Bong. Jusqu'ici, le Cameroun occupe la première place du classement dans ce groupe B avec 7 points. Il est suivi du Maroc, qui en compte 6 et du Malawi, troisième avec trois points. Les Comores ferment le classement avec un point. Ainsi, pour continuer à jouer les premiers rôles, les Lions indomptables doivent s'imposer cet après-midi.

A cause de la blessure dont il a été victime à la cuisse vendredi dernier, le capitaine et buteur, Eric Maxim Choupo Moting ne jouera pas ce jour. Par conséquent, le 11 entrant du sélectionneur national, Clarence Seedorf sera réaménagé. On sait toutefois que le brassard sera porté ce jour par Georges C. Mandjeck. Le technicien hollandais a certainement des solutions de rechange pour venir, une fois de plus, à bout des Malawites, qui n'avaient pas été faciles à manœuvrer lors du match aller, comptant pour la 3ejournée desdits éliminatoires.

Au match aller, vendredi dernier à Yaoundé, Eric Maxim Choupo Moting et ses coéquipiers s'étaient imposés sur le score de 1 but à 0. La domination camerounaise sera-telle entérinée ce mardi 16 octobre 2018 ? Arrivés à Blantyre dans la nuit de samedi à dimanche, les Lions indomptables ont effectué au total deux séances d'entraînement, dont l'une consacrée notamment à la reconnaissance de l'aire de jeu.

En moins de quatre jours, Camerounais et Malawites se retrouvent cet après-midi au Kamuzu Stadium de Blantyre, la capitale économique du Malawi. Les Lions indomptables et les Flammes disputent le match retour de leur double confrontation, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2019.

Copyright © 2018 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.