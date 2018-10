Cote d'Ivoire/Liberia: Bonaventure Kalou - Sur les traces de George Weah ?

L'information ne vous a surement pas échappé. L'ancien footballeur Bonaventure Kalou a été élu ce week-end maire de Vavoua, ville de 500.000 habitants dans le Centre-ouest de la Côte d'Ivoire. de quoi faire le lien avec George Weah devenu président du Libéria l'année dernière.

« Weah et moi on était tous les deux footballeurs et on fait de la politique. On a tous les deux joué au Paris-Saint-Germain... mais la comparaison s'arrête là!. Il est président, moi je veux devenir maire. On ne jouait pas au même poste! Il a fait une plus belle carrière que moi mais surtout, c'est un modèle d'éthique. Il a des valeurs. Pour le moment, je veux aider ma ville qui n'a pas ce qu'elle mérite« , a indiqué Kalou, passé par Auxerre ou encore le PSG.

« Ce combat était aussi ceux des autres footballeurs. On pense souvent que les footballeurs ne sont bons qu'à taper dans le ballon, on les cantonne dans un rôle. J'ai voulu sortir de ce schéma. On peut être footballeur et faire de la politique ou être un intellectuel« , a-t-il ajouté.