Ile Maurice: Moshin Moossa - «J'espère que ce jeu-concours va permettre aux compagnies aériennes de rehausser leur niveau»

interview

Il a lancé «Voyaz», une première application mobile permettant de connaître les promotions actuelles. Le directeur de l'agence Titanium Travel Club (Mauritius) Ltd. organise un concours qui verra en lice une quarantaine de compagnies aériennes. Il nous en dit plus.

Vous avez lancé Airline of the Year 2018. Quel est le but de ce jeu-concours ?

Le but est d'être toujours le pionnier dans les produits offerts. C'est un concours qui est proposé à travers le monde mais pas à Maurice. J'avais cette idée depuis pas mal de temps déjà. Je suis un passionné du monde de l'aviation c'est pourquoi je propose aussi ce concours. Dès que je l'ai annoncé, les partenaires sont venus tout de suite, c'est dire l'enthousiasme qu'il y a autour.

N'est-ce pas aussi une manière de rendre votre agence de voyages plus visible ?

Automatiquement, c'est l'effet de ricochet. Dès le moment que vous proposez un produit nouveau, vous êtes mis sous les feux des projecteurs et cela ne me déplaît pas.

Pensez-vous rendre pérenne ce concours ?

Pour cette année, on a voulu commencer en proposant des prix dans dix catégories. Je compte innover l'année prochaine en mettant en jeu les «Best destinations». Maurice possède le 25e passeport le plus puissant au monde c'est pourquoi les habitants du Singapour, de la Malaisie, de la Thaïlande, de Madagascar et de La Réunion viennent ici et veulent avoir les voyageurs mauriciens. Nous sommes des dépensiers lorsque nous allons à l'étranger. Je m'adapte à cela. Je compte effectivement faire de ce concours un événement pérenne mais faire tous les ans la même chose ne me tente pas. Il me faut innover et je suis sûr que les Mauriciens vont adorer.

En proposant ce concours vous venez mettre les compagnies aériennes en compétition...

Je n'ai pas inventé la roue. Et j'espère que cela permettra aux compagnies aériennes de rehausser leur niveau et, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'elles vont savoir ce que le public ressent et a à dire. Les compagnies aériennes sont contentes de ce concours. Elles espèrent tous gagner des prix.

Vous demandez aux gens de faire des récits dans le cadre de cette compétition. Qu'en ferez-vous après ?

Avez-vous un deal commercial les concernant ? Non, nous n'avons aucun deal commercial avec les compagnies aériennes pour ces récits. Je veux être tout simplement surpris de ce que les Mauriciens ont à raconter et je pense qu'ils ont un bon niveau à l'écrit. Il s'agira de beaux récits sur lesquels je n'ai aucun droit. Ce n'est que pour le Plaisir.

Quel regard jetez-vous sur le secteur de l'aviation à Maurice ?

C'est il y a deux ans que le secteur de l'aviation à Maurice a décollé. J'espère que nous aurons encore plus de possibilités dans les années à venir. Je souhaite que d'autres compagnies aériennes viennent à Maurice avec des lignes directes sur de nouveaux pays. Cela permet d'avoir une concurrence saine qui bénéficiera aux voyageurs car alors les tarifs vont drastiquement baisser. Avec l'arrivée récente de nouvelles compagnies aériennes, ce n'est que du bonheur pour les Mauriciens voyageurs. Selon les statistiques le nombre de voyageurs mauriciens n'arrête pas d'augmenter, nous aimons voyager.

Air Mauritius a récemment été nommé Best Airline. Qu'en pensez-vous ?

Qu'elle le mérite. Air Mauritius a fait des progrès. Il faut quand même être fier de notre compagnie nationale, au moins nous en avons une.

Pourquoi cette différence de niveau des compagnies aériennes ?

Cela dépend principalement des avions dont ces compagnies disposent. Plus un avion est spacieux et confortable, plus il est cher. Le service est subjectif car cela dépend de la culture d'un pays à l'autre, mais c'est vraiment le type d'avion qu'ils ont qui différencie les compagnies aériennes et qui va déterminer le coût des billets également.

Nous avons cessé de desservir certaines destinations et la compagnie aérienne «low cost»AirAsia n'est plus présente à Maurice. Qu'en pensez-vous ?

Ce sont des opportunités qu'on perd. Avec du recul je vais dire qu'on ne connaît pas la raison du retrait d'AirAsia, mais si j'étais le patron d'une ligne aérienne et qu'elle n'était pas rentable, je me retirerais. Par contre, je peux dire que c'est une compagnie aérienne qui a déchiré. Les Mauriciens qui ne pouvaient se permettre de voyager avaient pu le faire avec AirAsia. À un moment on pouvait faire un Maurice-Kuala Lumpur était plus abordable qu'un Maurice-Réunion. J'espère qu'elle reviendra ou qu'une autre compagnie du même genre revienne car cela ne fera que du bien à Maurice. Et voyager c'est s'ouvrir l'esprit.

La nouveauté concernant les voyages c'est le paiement à crédit. Pensez-vous l'adopter ?

C'est dans le pipeline. Aujourd'hui, même le secteur financier a vu que l'aviation a du potentiel. C'est une excellente idée. C'est un nouveau moyen qui permet aux Mauriciens de voyager. Les Mauriciens aiment se faire plaisir mais le financement ne suit pas toujours et avoir la possibilité de payer un voyage à crédit est excellent. C'est un service qui est bon pour le monde de l'aviation.

Décrivez-nous le voyageur mauricien

Le voyageur mauricien est friand de nouvelles destinations. Il y a toutefois une partie qui reste dans le circuit traditionnel, c'est-à-dire Londres, Paris, Australie. Ces destinations sont toujours très à la mode. Depuis le retrait du visa de Dubayy, de plus en plus de Mauriciens s'intéressent à ce pays. C'est une somme de Rs 3 000 qui reste dans la poche du voyageur. Parmi les nouvelles destinations qui montent se trouve le Vietnam et la Thaïlande connaît encore plus de succès. Ainsi que l'Italie et l'Espagne. Le top 5 des destinations préférées des Mauriciens sont Paris, Londres, l'Australie, le Singapour et Rodrigues. Au minimum, le voyageur mauricien prend l'avion une fois par an. S'il le pouvait, il le ferait trois à quatre fois l'an. Si les compagnies aériennes jouent le jeu et baissent le coût des sièges pour Maurice-Réunion, on peut atteindre 20 vols par jour. Le trajet Maurice-Réunion reste parmi les trajets les plus chers par kilomètre au monde. Avant de voyager le Mauricien choisit son pays d'abord par son rattachement à ce lieu, le coût et son pouvoir d'achat. Pour le Mauricien le shopping est l'un des critères importants dans le choix d'une destination parce que le Mauricien voyageur est dépensier.

Titanium Travel Club (Mauritius) Ltd en bref

Titanium Travel Club (Mauritius) Ltd existe depuis trois ans. Moshin Moossa, Managing Director, explique qu'il est un passionné du monde du voyage depuis toujours. Il existe 128 agences de voyage à Maurice parmi il y a des pionniers et Titanium Travel Club (Mauritius) Ltd qui est relativement nouvelle mise sur les nouveautés pour attirer la clientèle. «On se sert principalement de la technologie pour faire la différence», explique Moshin Moossa. En 2017, la compagnie a lancé la première application mobile «Voyaz», qui permet à l'utilisateur de connaître les promotions actuelles, et en début d'année Titanium Travel Club (Mauritius) Ltd a lancé une «loyalty card» qui permet aux détenteurs d'obtenir des remises lors de leurs prochains voyages ou transformer celles-ci en «fuel vouchers».

Airline of the year 2018 : le concours

Destiné aux voyageurs mauriciens, Airline of the Year 2018 qui a débuté hier est un jeu-concours lancé par Titanium Travel Club (Mauritius) Ltd. Pour participer, il suffit d'aimer la page Facebook de Titanium sur Facebook et de voter pour votre meilleure compagnie aérienne représentée à Maurice. Vous pourrez voter parmi une quarantaine de compagnies. Une liste de dix catégories vous sera proposée. Elle se décline comme suit :

Best Economy Class Airline

Best Business Class

Best Inflight Entertainment

Best Food and Beverage

Best Service on Board

Best European Airline

Best African Airline

Best Asian Airline

Best Regional Airline

Best Airport

Un récit de 100 mots soit en anglais soit en français autour de votre voyage de rêve vous sera également demandé. Le jury sera composé du CEO d'AfrAsia Bank, le Managing Director de Maureva, le CEO de Radio One et le CEO de Jubilee Insurance. Le concours verra trois lauréats qui remporteront un billet d'avion notamment à destination de Bangkok (1er prix), Abu Dhabi (2e prix) et Chennai (3e prix). Si le cœur vous en dit, vous avez jusqu'au 15 novembre pour participer à ce concours. La remise de prix aura lieu le 24 novembre et les gagnants devront lire leur récit face à l'assistance.