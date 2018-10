Ile Maurice: PNQ sur la drogue - Deux radars en panne au port

Le Premier ministre concède qu'il n'était pas au courant que deux radars étaient en panne au port et ce, depuis plus d'un an. C'est le leader de l'opposition qui a révélé cette information au Parlement, lors de la séance réservée à la Private Notice Question, ce mardi 16 octobre.

Xavier-Luc Duval a interpellé Pravind Jugnauth sur les retombées du rapport de la commission d'enquête sur la drogue. Pravind Jugnauth s'est vanté des nouvelles acquisitions des différentes unités des forces de l'ordre. Ces équipements devraient rendre la lutte contre la drogue plus efficace. C'est lors des dernières questions supplémentaires que le Premier ministre a appris que les radars sont hors service et il a fait savoir que le nécessaire sera fait pour remédier à la situation.

Prix de la drogue sur le marché

Par la suite, le leader de l'opposition s'est attardé sur le prix de la drogue sur le marché. Affirmant que le gandia et l'héroïne se vendent à un prix «aussi bas» que Rs 200 et Rs 250 respectivement, dans les rues du pays et que la drogue synthétique est vendue à «Rs 50, accessible à tous les enfants dans les écoles».

Pravind Jugnauth lui a alors répondu que ce n'est pas un secret que la drogue synthétique se vend à des prix plus bas, rappelant au passage que «la drog syntétik pa existé dépi 2014». Le Premier ministre a, dans la foulée, déclaré que la vente de l'héroïne a «diminué» ces dernières années. Il n'a toutefois pas soutenu cette affirmation avec des chiffres, indiquant qu'il ignore le prix de vente de la drogue, ce qui lui a valu des commentaires des rangs de l'opposition.

L'ADSU

L'Anti-Drug and Smuggling Drug Unit (ADSU) sera-t-elle démantelée comme recommandée dans le rapport Lam Shang Leen ? «Eski gouvernman pou kontinié soutir pir inité lapolis ?» À cette question du leader de l'opposition, Pravind Jugnauth a rétorqué que c'est le gouvernement PTr-PMSD qui a «soutiré ban trafikan ladrog». Et de réitérer le fait qu'il ne lésinera pas sur les moyens dans ce combat.

«Nous sommes un gouvernement sérieux et nous avons mis sur pied un comité ministériel pour se pencher sur les recommandations faites dans le rapport. Nous allons prendre des actions à l'avenir. Aussi longtemps que je serai Premier ministre, je n'abandonnerai pas le combat.»