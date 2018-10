Ile Maurice: Fermeture des entreprises - Sudhir Sesungkur pour une approche plus humaine

Pour la première fois, l'île Maurice a accueilli le congrès annuel de l'International Association of Insolvency Regulators.

À cette occasion, les représentants de 26 pays ont fait le déplacement. Selon le ministre de la Bonne gouvernance, qui était présent, ce mardi 16 octobre, cette rencontre «permet une plus grande visibilité du pays sur le plan international».

Lors de son allocution, Sudhir Sesungkur s'est attardé sur l'humanité qu'il faut adopter lors de la fermeture d'une entreprise. «Il faut avoir une approche humaine lorsqu'une société décide de mettre la clé sous le paillasson. Il faut penser aux familles de ces employés. Se retrouver du jour au lendemain sans emploi peut créer une instabilité», a déclaré le ministre.

Sudhir Sesungkur a, par ailleurs, indiqué que cette conférence a également pour objectif d'harmoniser les lois qui tournent autour de la faillite et de la liquidation. «Il y aura plusieurs échanges entre les pays et nous devons en bénéficier. Surtout que Maurice est en voie de devenir un centre financier international. Il faut donner confiance aux investisseurs internationaux et leur montrer qu'il existe des lois pour les protéger.»

Le ministre a, dans la foulée, avancé qu'il faut apporter des amendements à l'Insolvency Act de 2009. «Nous devons moderniser cette loi et la rendre plus efficace. Nous devons également voir comment nous allons protéger tous les stakeholders, incluant les employés et l'État.»

La directrice de l'Insolvency Service à Maurice, Prabha Chinien, a, elle, fait ressortir que l'un des points qui seront abordés durant cette conférence s'étalant sur trois jours, sera la parité homme-femme. «Nous ne comptons uniquement que quatre femmes qui sont des 'Insolvency Practiciors' à Maurice.»